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Amatör Lig'de heyecan bol gollü başladı

YOZGAT Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda ilk hafta maçları bol gollü başladı.

Amatör Lig'de heyecan bol gollü başladı

YOZGAT Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda ilk hafta maçları bol gollü başladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Amatör Lig'de heyecan bol gollü başladı

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Akdağmadeni Belediyespor, konuk ettiği Çayıralan Esnafspor karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi ile sezona sürpriz bir başlangıç yaptı. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor takımı konuk ettiği Paşaköy Belediyespor’u 4-1 yenerek, ligin ilk haftasını lider kapattı. Çekerek Belediyespor ile Çiğdemlispor arasındaki gol düellosunundan 2-2’lik skor çıktı, takımlar birer puana razı oldu. 
B GRUBU:  Yozgat Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda ilk hafta maçları da bol gollü geçti. Şefaatli Belediyespor, deplasmanda Sorgun Gençlikspor’u 5-2 yenerek, ilk haftayı lider tamamladı. Boğazlıyan Şekerspor, deplasmanda Sarayspor’u 3-1, Yerköyspor’da yine deplasmanda Sarıkaya Belediyespor’u 2-1 yendi. Divanlı Gençlerbirliği ile Tuzkayaspor ise 1-1 berabere kaldı. 

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