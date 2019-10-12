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Amatör Lig başlıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonu bugün ve yarın oynanacak olan müsabakalar ile start alacak.

Amatör Lig başlıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonu bugün ve yarın oynanacak olan müsabakalar ile start alacak.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Amatör Lig başlıyor

Toplam 15 takımın iki grupta mücadele edeceği Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda bugün üç müsabaka oynanırken, yarın ise dört müsabaka sonrasında ilk hafta geride kalacak. Ligin ilk haftasında A grubunda bugün saat 13.00’da Yerköy ilçe stadında Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Paşaköy Gençlikspor karşı karşıya gelirken, aynı saatte Akdağmadeni ilçe stadında Akdağmadenispor ile Çayıralan Esnafspor karşı karşıya gelecek. Çekerek ilçe stadında ise Çekerek Belediyespor ile Çiğdemlispor puan mücadelesi verecek. B grubunda yarın saat 12.00’da Bozok stadı dış sahasında Divanlı Gençlerbirliği ile Tuzkayaspor karşı karşıya gelirken, saat 13.00’da Sorgun ilçe stadında Sorgun Gençlikspor ile Şefaatlispor karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Sarıkaya ilçe stadında Sarıkaya Belediyespor ile Yerköyspor karşı karşıya gelirken, saat 14.30’da Bozok stadı dış sahasında Sarayspor ile Bogazlıyan Şekerspor karşılaşacak.

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