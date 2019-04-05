Amatör kurası yeniden çekiliyor

Daha önce 8 takımın katılımı ile iki grup halinde yapılması planlanan ve bunun için toplantı gerçekleştirilip kura ve fikstürü çekilen İkinci Amatör Küme Futbol Ligi için Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşleri birimine yapılan müracaatın kabul edilmediği bildirildi. Federasyon’un iki takımın lige katılmama kararı almasının ardından ligi tek grup halinde yapılmasını bu nedenle daha önce çekilen fikstürün ve lig statüsünün iptal ettiği öğrenildi. Bugün İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin fikstür ve kura çekiminin yeniden gerçekleştirileceği ve ligin başlama tarihinin de ona göre ayarlanacağı belirtildi