Amatör Kümeye devam

Lider Yozgat Sarayspor ligin ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı Yozgat SHÇEKspor karşısında üç puanı kovalayıp liderliğini devam ettirmek istiyor. Bu müsabaka yarı Bozokstadı dış sahasında saat 16.00’da başlayacak. Ligdeki en yakın takipçilerinden Yozgat Divanlı Gençlerbirliği takımı ise ligin son sırasında bulunan Bişekspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka ise yarın Bozok stadı dış sahasında saat 14.00’da start alacak. Şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer takım Saraykentspor ise ligin ilk yarısında 1-1 berabere kaldığı Çandırspor’u konuk edecek. Bu müsabakayı kazanmak isteyen Saraykentspor sahadan üç puan ile ayrılması durumunda zirve takibini sürdürecek. Bu müsabaka ise yarın saat 15.00’da Saraykent ilçe stadında oynanacak.