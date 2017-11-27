Amatör kümede mücadeleye devam

A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 3-0 yendi. Sarıkaya Belediyespor, Yozgat SHÇEKspor’u 2-1’lik skorla geçerken, Çayıralan Esnafspor, evinde Boğazlıyan Sağlıkspor’a 4-2 yenildi. Yozgat Çamlıkspor ile Akdağmadenispor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

B Grubunda lider Şefaatli Belediyespor, deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor ile 1-1 kalarak, puanları paylaştı. Yozgat İl Özel İdarespor ile Yemenoğlu Bozokspor arasındaki müsabakadan gol sesi gelmedi, maç 0-0 tamamlandı. Yerköyspor deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 7-1, Sırgun Gençlikspor ise konuk ettiği Saraykentspor’u 10-2 yendi.

