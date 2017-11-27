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Amatör kümede mücadeleye devam

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin ikinci yarısına hafta sonunda her iki grupta oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

Amatör kümede mücadeleye devam

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin ikinci yarısına hafta sonunda her iki grupta oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:00
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Amatör kümede mücadeleye devam

A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 3-0 yendi. Sarıkaya Belediyespor, Yozgat SHÇEKspor’u 2-1’lik skorla geçerken, Çayıralan Esnafspor, evinde Boğazlıyan Sağlıkspor’a 4-2 yenildi. Yozgat Çamlıkspor ile Akdağmadenispor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı. 
B Grubunda lider Şefaatli Belediyespor, deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor ile 1-1 kalarak, puanları paylaştı. Yozgat İl Özel İdarespor ile Yemenoğlu Bozokspor arasındaki müsabakadan gol sesi gelmedi, maç 0-0 tamamlandı. Yerköyspor deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 7-1, Sırgun Gençlikspor ise konuk ettiği Saraykentspor’u 10-2 yendi. 
 

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