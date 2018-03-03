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Amatör Kümede kritik hafta

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda 7’inci hafta Pazar günü oynanacak olan üç karşılaşma ile tamamlanacak.

Amatör Kümede kritik hafta

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda 7’inci hafta Pazar günü oynanacak olan üç karşılaşma ile tamamlanacak.

03 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Amatör Kümede kritik hafta

Lider Sorgun Belediyespor, Şefaatli’de saat 13.00’da en yakıp takipçisi Şefaatlispor ile karşı karşıya gelirken, Yemenoğlu Bozokspor Bozok Üniversitesi sahasında saat 12.00’da Yozgat Çamlıkspor ile karşılaşacak. Haftanın son müsabakasında ise Sarıkaya ilçe stadında saat 13.00’da Sarıkaya Belediyespor ile İl Özel İdarespor karşı karşıya gelecek.

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