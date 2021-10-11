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Amatör küme Kasım’da başlıyor

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi 13-14 Kasım tarihlerinde yapılacak olan müsabakalar ile başlayacak.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:17
Amatör küme Kasım’da başlıyor

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Kura çekimi Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda lige katılacak olan 22 takımın temsilcilerinin de yer aldığı toplantı ile gerçekleştirildi. 
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yönetim Kurulu üyeleri ve Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir’in yer aldığı kura çekiminde 22 takımın 3 grupta mücadele etmesi kararlaştırıldı. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, pandemiden dolayı ara verilen Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde artık hasretin biteceğini ve müsabakaların bu sene oynanacağını söyledi. Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde 22 takımın yer aldığını hatırlatan Bektaş, birbirleri ile mücadele edecek olan bu 22 takımın Fair-Play çerçevesinde mücadele edeceklerine inandığını belirtti. Yaptıkları toplantıda gördüğü dostluğu, kardeşliği müsabakaların başladığı tarihte sahada da görmek istediklerinin altını çizen Bektaş, kulüplere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan pandemi kuralları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra kura çekimine geçildi. Yapılan kura çekimi sonrasında 13-14 Kasım tarihlerinde başlayacak olan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde gruplar ve takımlar şu şekilde sıralandı; A grubu, SHÇEKspor, İl Özel İdarespor, Bişekspor, Sarayspor, Şefaatlispor, Çandırspor ve Çekerek Belediyespor. B grubu, Kalespor, Çiğdemlispor, Tuzkayaspor, Sırçalı Belediyespor, Boğazlıyan Sağlıkspor, Boğazlıyan Şekerspor, Sarıkaya Belediyespor. C grubu ise Sorgun Gençlikspor, Çamlıkspor, Yenifakılı Gençlikspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Saraykentspor, Divanlı Gençlerbirliği, Akdağmadenispor ve Paşaköy Gençlikspor. 

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