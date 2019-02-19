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Amatör Küme Hükmen tamam

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi müsabakaları, deyim yerinde ise 'hükmen' tamamlandı.

Amatör Küme Hükmen tamam

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi müsabakaları, deyim yerinde ise 'hükmen' tamamlandı.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
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Amatör Küme Hükmen tamam

Ligde Play-Off grubuna yükselen ve küme düşen takımın belli olması nedeniyle A Grubunda son hafta oynanması gereken tüm karşılaşmalar, B grubunda ise 4 karşılaşmadan 2'si rakiplerin sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen sonuçlandı. A Grubunda Yemenoğlu Bozokspor, ligin ilk haftasında ligden çekilmesi nedeniyle bu grupta küme düşen takım lig başlamadan netleşmiş oldu. Play-off grubuna kalan Sorgun Belediyespor ile Sorgun Gençlikspor takımları ise haftalar öncesinde play-off grubuna yükselmeyi garantiledi. Bu nedenle A grubunda müsabakalar formaliteye dönüştü. Bazı takımlar masraf yapmamak için sahaya çıkmayıp, hükmen yenik ilan edildi. B Grubunda ise şampiyonluk yarışında play-off grubuna kalan iki takım iki hafta önce netlik kazandı. Ancak, bu grupta küme düşecek takım son haftaya kaldı. B Grubunda Yozgat İl Özel İdarespor ile Sarıkaya Belediyespor takımları play-off grubuna yükselen takımlar oldu. Puarn cetvelinin son iki sırasında yer alan Çayıralan Esnafspor ile Boğazlıyan Sağlıkspor son haftaya 6'şar puanla girdi. Bu iki takım son hafta karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan Çayıralan Esnafspor kümede kaldı. Boğazlıyan Sağlıkspor ise bir alt kümeye düşen takım oldu. Bu grupta da iki karşılaşma oynanmadı.

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