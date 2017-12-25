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Amatör küme hareketlendi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin bitimine bir hafta kala Play-Off ve kümede kalma mücadelesi iyice hareketlendi.

Amatör küme hareketlendi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin bitimine bir hafta kala Play-Off ve kümede kalma mücadelesi iyice hareketlendi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
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Amatör küme hareketlendi

Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i 13’üncü haftasında A grubunda lider Sorgun Belediyespor konuk ettiği Akdağmadenispor’u 3-0 yenerken, Play-Off mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor, kümede kalma mücadelesi veren Çayıralan Esnafspor’u 2-1 yendi. Haftaya üçüncü sırada giren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor’u 5-2 mağlup ederken, bir başka Play-Off mücadelesi veren Çamlıkspor kümede kalma mücadelesi veren Yozgat SHÇEKspor’u 2-1 yenerek takibini sürdürdü. A Grubunda kümede kalma mücadelesi veren Çayıralan Esnafspor ile Yozgat SHÇEKspor, aldıkları bu sonuçlar ile kümede kalma umutlarını son haftaya taşıdılar.
Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B grubunda ise lider Yozgat İl Özel İdarespor deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor ile 2-2 berabere kalırken, grupta ikinci sırada bulunan Sorgun Gençlikspor Yerköyspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabakayı 3-0 hükmen kazandı. Play-Off mücadelesi veren Şefaatlispor Saraykentspor’u 9-1 yenerken Bozokspor ise deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 2-0 yenerek Play-Off umudunu son haftaya taşıdı.
 

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