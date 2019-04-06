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Amatör küme fikstürü çekildi

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi yeni fikstür çekimi yapıldı. Daha önce yapılan ve Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşleri birimi tarafından iptal edilen İkinci Amatör Küme Futbol Ligi fikstürü dün Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında düzenlenen toplantı ile çekildi.

Amatör küme fikstürü çekildi

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi yeni fikstür çekimi yapıldı. Daha önce yapılan ve Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşleri birimi tarafından iptal edilen İkinci Amatör Küme Futbol Ligi fikstürü dün Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında düzenlenen toplantı ile çekildi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Amatör küme fikstürü çekildi

Bişekspor, Yozgat Divanlı Gençlerbirliği, Çandırspor, Sarayspor, SHÇEKspor, Saraykentspor takımlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan lig 13-14 Nisan tarihlerinde başlayacak. Tek Grup halinde 6 takımın katılımı ile İkinci Amatör Küme Futbol Ligi başlayacak. Ligin ilk haftasında 13 Nisan tarihinde Beşekspor SHÇEKSpor karış karşıya gelirken, 14 Nisanda ise Yozgat Divanlı Gençlerbirliği ile Saraykentspor, Çandırspor ile de Sarayspor karşılaşacaklar. Ligde ilk iki sırayı alan takımlar ise bir üst lige terfi edecek.

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