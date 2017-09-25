Amatör Küme ertelendi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleştirilen toplantıda Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi müsabakalarının 30 Eylül tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştı. 16 takımın 8’erli iki grupta mücadele edeceği ligde gruplarında ilk üç sıraya giren takımlar, play-offa kalarak, il şampiyonluğu için mücadele verirken, son iki takım ise lige veda edecek. Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş ve Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çekilen kura ile A Grubu; Sorgun Belediyespor, Boğazlıyan Sağlıkspor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Yozgat SHÇEKspor, Çamlıkspor, Akdağmadeni Belediyespor, Çayıralan Esnafspor ve Sarıkaya Belediyespor takımlarından oluştu. B Grubu’nda ise, Şefaatli Belediyespor, Sorgun Gençlikspor, Boğazlıyan Şekerspor, Yerköyspor, İl Özel İdaresispor, Yemenoğlu Bozokspor, Saraykentspor ve Paşaköyspor takımları yer aldı.

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, 30 Ağustos tarihinde başlaması planlanan lig müsabakalarının, iki takımın isim değişikliği evraklarını tamamlaması için belirlenen tarihten bir hafta gecikmeli olarak başlamasını kararlaştırdıklarını söyledi. Karakoç, ‘’Daha Önce 30 Ağustos olarak belirlenen ligin başlama tarihini 7-8 Ekim 2017 olarak değiştirdik. Bu süre içerisinde de iki takımımız isim değişikliği işlemlerini tamamlayıp, lig mücadelesini başlayacaklar. Bu konuda da gerekli çalışma yapıldı. Federasyonu değişiklik hakkında bilgi verildi’’ diye konuştu.

