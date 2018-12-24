Amatör küme bildiğiniz gibi

Hafta sonunda A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, deplasmanda Yozgat Çamlıkspor’u 3-0 yenerek, koltuğunu korudu.

Bu grupta oynan diğer karşılaşmalarda, Akdağmadenispor, konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’a, Şefaatlispor da Çekerek Belediyespor’a aynı skorla 2-0 yenildi.

B Grubunda lider Yozgat İl Özel İdarespor, konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 7-0’lık skorla uğurladı.

Bu grupta Tuzkaya, Çayıralan Esnafspor’u 5-1 yendi. Yerköyspor, deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor’u 7-1, Sarıkaya Belediyespor da Çiğdemlispor’u 6-0 yenmeyi başardı.