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Amatör küme bildiğiniz gibi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Kümü Futbol Ligi’nde ikinci yarı müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor.

Amatör küme bildiğiniz gibi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Kümü Futbol Ligi’nde ikinci yarı müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Amatör küme bildiğiniz gibi

Hafta sonunda A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, deplasmanda Yozgat Çamlıkspor’u 3-0 yenerek, koltuğunu korudu.

Bu grupta oynan diğer karşılaşmalarda, Akdağmadenispor, konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’a, Şefaatlispor da Çekerek Belediyespor’a aynı skorla 2-0 yenildi.

B Grubunda lider Yozgat İl Özel İdarespor, konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 7-0’lık skorla uğurladı.

Bu grupta Tuzkaya, Çayıralan Esnafspor’u 5-1 yendi. Yerköyspor, deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor’u 7-1, Sarıkaya Belediyespor da Çiğdemlispor’u 6-0 yenmeyi başardı. 

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