Amatör Küme başladı

Bişekspor, Divanlı Gençlerbirliği Çandırspor, Yozgat SHÇEKspor, Saraykentspor ve Yozgat Sarayspor takımlarının mücadele ettiği İkinci Amatör Küme Futbol Ligi Cumartesi ve Pazar günü oynanan üç müsabaka ile başladı. Oynanan müsabakalardan iki maçı ev sahibi ekipler kazanırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı. Haftanın açılış müsabakasında Bişekspor Yozgat SHÇEKspor’u 2-1 mağlup ederken, Divanlı Gençlerbirliği takımı ise konuk ettiği Saraykentspor’u 2-1 yenerek lige üç puan ile başlayan ikinci takım oldu. Haftasın son müsabakasında ise Çandırspor ile Yozgat Sarayspor Çandır ilçe satında karşı karşıya geldi. 2-2 tamamlanan müsabaka sonrasında iki takımda puanları paylaştı.