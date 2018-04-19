Amatör küme ara vermeden

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inin ilk yarısının kazasız belasız bir şekilde geçen hafta oynanan müsabakalar ile tamamlandığını söyledi. Lige ara vermeden bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile tekrar ikinci devrenin başlayacağını dile getiren Bektaş, ‘’Amatör Küme de ikinci yarı ara vermeden başlayacak. Ligin ilk yarısı takımlarımız kazasız belasız bir şekilde tamamladılar ve centilmenlik eşliğinde müsabakalar çıktı. Ligin ikinci yarısında da böyle olacağını düşünüyorum. İkinci Amatör Küme de bir üst lige bu sezen üç takım çıkacak. İki grubun birincileri direk bir üst lige terfi ederken, ikinci olan takımlar ise baraj maçı oynayıp kazanan takım terfi edecek. Ben ligin ikinci yarısında tüm takımlara başarılar diliyorum’’ dedi.