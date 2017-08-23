Amatör kulüplere malzeme desteği

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen dağıtım törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, amatör spor yöneticileri ve sporcular katıldı. Dağıtım töreninde kulüplere forma, eşofman, krampon, tozluk gibi spor malzemeleri verildi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Amatör spora verdikleri desteğin günden güne artacağını söyleyerek “Amatör spor tüm sporların alt yapısıdır. Gençlerimizi amatör sporla buluşturmazsak onların geleceğine dair hedeflerinde sapmalar olabilir. Spor deyince ilk olarak futbol aklımıza geliyor ama biz her türlü spora kucak açıyoruz. İnanıyorum ki bu sene futbolda Yozgatspor profesyonel lige çıkarak yeni bir kapıyı aralayacaktır. Ancak profesyonel ligin altında da bir temel olması lazım. O temelde amatör spordur. Amatör sporu desteklediğimizde gençleri sporla buluşturduğumuzda profesyonel sporunda alt yapısı oluşacaktır” dedi.

Sporun temelinin centilmenlik, ahlak ve çalışkanlık olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Sporda centilmenliği hiçbir zaman bırakmayacağız. Spor kardeşliktir kavga değildir. Ortamı, asayişi bozarak spor yaptığınızı sakın düşünmeyin. İlkeli, itibarlı ve ahlaklı olun yenilin hiç önemli değil. Eğer bu tarzda giderseniz bizim amatör spora desteğimiz de giderek artacaktır” şeklinde konuştu.

Amatör spor kulüpleri için eğitim tesisi yapacaklarını da dile getiren Vali Yurtnaç, “Bununla ilgili belediye ile çalışmamız devam ediyor. Kayseri Atatürk yolunda 30-40 dönümlük bir arazi var. Oraya İl Özel İdare kanalıyla spor tesisleri yapacağız. 2018 yılı içerisinde tesisin yapımını tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Sorgun’daki engelli basketbol takımına da bu sene içerisinde gerekli desteği vereceklerini hatırlatan Vali Yurtnaç, “Engelli kardeşlerimizi hayata kazandıracağız. Onlar pozitif ayrımcılık vereceğimiz insanlar, hayata tutunması gereken insanlar. Onlara vereceğimiz desteklerle de engelli basketbol takımımızı geçen yıldan daha iyi bir duruma getireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından ise geçen yıl Yozgat Amatör Spor Liglerinde başarı gösteren kulüplere kupaları Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından verilirken kupa töreninin ardından spor malzemeleri kulüplere dağıtıldı.



