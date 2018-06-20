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Amatör kulüplere destek

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması, amatör spor kulüplerinin gelişmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi, amatör spor branşlarının devamı, bakım onarım çalışmaları ve araç gereç temini amacıyla Yozgat’taki 34 Amatör Spor Kulübüne 154 bin lira yardımda bulundu

Amatör kulüplere destek

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması, amatör spor kulüplerinin gelişmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi, amatör spor branşlarının devamı, bakım onarım çalışmaları ve araç gereç temini amacıyla Yozgat’taki 34 Amatör Spor Kulübüne 154 bin lira yardımda bulundu

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Amatör kulüplere destek

Bu amaçla ASKF Başkanlığına 154 liralık çek teslim edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine yapılan yardımların çok önemli olduğuna dikkat çekti, Şuanda Yozgat’ta 31 bin 301 lisanslı sporcunun bulunduğunu vurgulayan Güneşer, ‘’Bunların 10 bin 900’ü faal olarak spor yapıyor. Amatör spor kulüpleri de halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı oluyor. Bu kulüpler aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştiriyorlar” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yardımları para ile sınırlı kalmadığını da vurgulayan Güneşer, Bakanlık, kulüplere malzeme desteğinde de bulunduğunu ifade etti. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Oğuzhan Güneşer  “Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl ilimizde faal olan 34 amatör spor kulübüne toplam 154 bin lira destek ve malzeme yardımı yaptı amatör spor kulüplerimizin desteklenmesine çok büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecek “dedi.
 

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