Amatör kritik hafta

Hem A grubunda hem de B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlar açısından önemli olan bu haftada A grubunda Lider Çekerek Belediyespor, en yakın takipçisi Yenifakılı Gençlikspor ile Boğazlıyan Stadında saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. Çekerek Belediyespor güçlü rakibinden bir puan dahi alsa şampiyonluğunu ilan ederken, rakibi Yenifakılı Gençlikspor’un ise şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için kazanmaktan başka çaresi yok. A grubunun diğer müsabakasında ise ilk iki mücadelesi veren Yozgat Sarayspor Bişekspor ile Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada da şampiyonluk iddialarını son haftaya taşımak isteyen Yozgat Sarayspor’un ligde henüz puanı bulunmayan Bişekspor karşısında sahadan mutlak galibiyet ile ayrılmak durumunda. Cadı kazanı gibi olan B grubunda ise şampiyonluk mücadelesi veren üç takımdan ikisi Yozgat Belediyespor, deplasmanda Tuzkayaspor ile saat 16.00’da Sorgun ilçe stadında karşı karşıya gelecek. İki takımında sahadan mutlak galibiyet ile ayrılması gereken müsabakada Çiğdemlispor güçlü rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk umutlarını son haftaya taşırken, sahadan Yozgat Belediyespor’un galibiyet ile ayrılması durumunda kırmızı siyahlı ekip rakibini yarışın dışında bırakmış olacak. Sahadan beraberlik çıkması durumunda ise Çiğdemlispor’un ikinci sıra umutları devam edecek.