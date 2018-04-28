Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000

Amatör kritik hafta

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i Pazar günü oynanacak olan 3 müsabaka ile devam edecek.

Amatör kritik hafta

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i Pazar günü oynanacak olan 3 müsabaka ile devam edecek.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
1 Okunma
Amatör kritik hafta

Hem A grubunda hem de B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlar açısından önemli olan bu haftada A grubunda Lider Çekerek Belediyespor, en yakın takipçisi Yenifakılı Gençlikspor ile Boğazlıyan Stadında saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. Çekerek Belediyespor güçlü rakibinden bir puan dahi alsa şampiyonluğunu ilan ederken, rakibi Yenifakılı Gençlikspor’un ise şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için kazanmaktan başka çaresi yok. A grubunun diğer müsabakasında ise ilk iki mücadelesi veren Yozgat Sarayspor Bişekspor ile Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada da şampiyonluk iddialarını son haftaya taşımak isteyen Yozgat Sarayspor’un ligde henüz puanı bulunmayan Bişekspor karşısında sahadan mutlak galibiyet ile ayrılmak durumunda. Cadı kazanı gibi olan B grubunda ise şampiyonluk mücadelesi veren üç takımdan ikisi Yozgat Belediyespor, deplasmanda Tuzkayaspor ile saat 16.00’da Sorgun ilçe stadında karşı karşıya gelecek. İki takımında sahadan mutlak galibiyet ile ayrılması gereken müsabakada Çiğdemlispor güçlü rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk umutlarını son haftaya taşırken, sahadan Yozgat Belediyespor’un galibiyet ile ayrılması durumunda kırmızı siyahlı ekip rakibini yarışın dışında bırakmış olacak. Sahadan beraberlik çıkması durumunda ise Çiğdemlispor’un ikinci sıra umutları devam edecek. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Güreş müsabakalarına devam
Güreş müsabakalarına devam
SPORCU AiLE
SPORCU AiLE
Yıldızlar mücadelesi başladı
Yıldızlar mücadelesi başladı
Güreş müsabakaları başladı
Güreş müsabakaları başladı
Yozgat’tan kötü başlangıç
Yozgat’tan kötü başlangıç
Çekerekspor’un Müdür kaptanı
Çekerekspor’un Müdür kaptanı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim