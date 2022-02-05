AMATÖR KALDIĞI YERDEN

Yaklaşık iki haftadır tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ı da etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin 12’nci hafta müsabakaları Yozgat Futbol İl Temsilciliği tarafından ertelenmişti. Havaların mevsim normallerine dönmesi ile birlikte müsabakalar bugün ve yarın oynanacak. A Grubunda Bozok Stadı dış sahasında bugün Yozgat SHÇEKspor Aydıncık Gençlikspor takımı ile saat 12.00’da karşı karşıya gelirken, yarın ise Sarıkaya ilçe stadında Çandırspor ile Bişekspor saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. B Grubunda bugün Kale Gençlikspor Boğazlıyan Şekerspor ile Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da karşı karşıya gelirken, Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da ise Çiğdemlispor ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor karşı karşıya gelecek. Yarın ise Boğazlıyan ilçe stadında saat 13.00’da Sırçalı Belediyespor ile Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor karşılaşacak. C Grubunda bugün Bozok Üniversitesi sahasında Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Saraykentspor saat 12.00’da karşı karşıya gelirken, aynı saatte Sorgun ilçe stadında Sorgun Gençlikspor ile Paşaköy Gençlikspor karşı karşıya gelecek. Yarın Bozok Üniversitesi sahasında saat 12.00’da Divanlı Gençlerbirliği ile Yenifakılı Gençlikspor karşı karşıya gelirken, aynı sahada saat 14.00’da Çamlıkspor ise Akdağmadenispor’u konuk edecek.