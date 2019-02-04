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Amatör heyecanı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi hafta sonu oynanan müsabakalar ile devam etti.

Amatör heyecanı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi hafta sonu oynanan müsabakalar ile devam etti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Amatör heyecanı

A grubunda lider Sorgun Belediyespor, Sorgun Gençlikspor ile 0-0 berabere kalırken, Boğazlıyan Şekerspor, deplasmanda Yozgat Çamlıkspor’a 3-0 mağlup olarak Play-Off umutlarını gelecek seneye bıraktı. Grupta Şefaatlispor ise konuk ettiği Yerköy Köselispor’u 2-1 mağlup etti. B grubunda lider İl Özel İdarespor, Tuzkayaspor’a 2-1 mağlup ederken, en yakın takipçisi Sarıkaya Belediyespor ise deplasmanda Çayıralan Esnafspor’u 3-1 yenerek takibini sürdürdü. Play-Off umutları halen devam eden Yerköyspor konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 7-1 mağlup ederken kümede kalma mücadelesi veren Boğazlıyan Sağlıkspor ise Çiğdemlispor’u 6-1 mağlup etti.

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