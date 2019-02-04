Amatör heyecanı

A grubunda lider Sorgun Belediyespor, Sorgun Gençlikspor ile 0-0 berabere kalırken, Boğazlıyan Şekerspor, deplasmanda Yozgat Çamlıkspor’a 3-0 mağlup olarak Play-Off umutlarını gelecek seneye bıraktı. Grupta Şefaatlispor ise konuk ettiği Yerköy Köselispor’u 2-1 mağlup etti. B grubunda lider İl Özel İdarespor, Tuzkayaspor’a 2-1 mağlup ederken, en yakın takipçisi Sarıkaya Belediyespor ise deplasmanda Çayıralan Esnafspor’u 3-1 yenerek takibini sürdürdü. Play-Off umutları halen devam eden Yerköyspor konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 7-1 mağlup ederken kümede kalma mücadelesi veren Boğazlıyan Sağlıkspor ise Çiğdemlispor’u 6-1 mağlup etti.