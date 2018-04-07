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Amatör heyecan sürüyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde ikinci hafta heyecanı bugün ve yarın oynanacak olan 4 müsabaka ile devam edecek.

Amatör heyecan sürüyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde ikinci hafta heyecanı bugün ve yarın oynanacak olan 4 müsabaka ile devam edecek.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Amatör heyecan sürüyor

A grubunda lider Yozgat Sarayspor takipçisi Bişekspor ile yarın saat 13.00’da Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya gelirken, Çekerek Belediyespor ise saat 14.00’da Çekerek İlçe Stadında Yenifakılı Gençlikspor’u konuk edecek. B grubunda lider Tuzkayaspor bu gün Bozok Stadı dış sahasında saat 13.00’da Şefaatli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. En yakın takipçisi Yozgat Belediyespor ise yarın saat 15.00’da Bozok Stadı dış sahasında Çiğdemlispor’u konuk edecek. 

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