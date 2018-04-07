Amatör heyecan sürüyor

A grubunda lider Yozgat Sarayspor takipçisi Bişekspor ile yarın saat 13.00’da Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya gelirken, Çekerek Belediyespor ise saat 14.00’da Çekerek İlçe Stadında Yenifakılı Gençlikspor’u konuk edecek. B grubunda lider Tuzkayaspor bu gün Bozok Stadı dış sahasında saat 13.00’da Şefaatli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. En yakın takipçisi Yozgat Belediyespor ise yarın saat 15.00’da Bozok Stadı dış sahasında Çiğdemlispor’u konuk edecek.