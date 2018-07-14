Amatör futbolunun acı günü

Edinilen bilgiye göre Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Çokumeşme köyü mevkiinde, Ali Vural (43) idaresindeki 66 NL 847 plakalı kamyonet kontrolden çıkıp karşı yola geçerek, Salim Akça (46) yönetimindeki 66 EG 035 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Ali Vural, kaldırıldığı Sarıkaya Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Amatör Futboluna gönül veren ve uzun süre Sarıkayaspor formasını başarıyla terleten Ali Vural’a bizde ileri gazetesi olarak Allah’tan rahmet, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

