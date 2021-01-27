Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1536
ALTIN
436.762
DOLAR
7.3521
STERLİN
10.0974
EURO
8.9384

Amatör futbol kan ağlıyor

CHP Spor Kurulu Danışma Meclis Üyesi ve Spor Kurulu Yozgat İl Temsilcisi İbrahim Çoban yaptığı yazılı açıklamada Amatör futbolun 11 aydır kan ağladığını söyledi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:41
Amatör futbol kan ağlıyor

2020 yılının Mart ayında, Covid-19 salgınının görülmeye başladığı günlerde "bilinmeyen" bir tarihe ertelenen Bölgesel Amatör, Süper Amatör ve Amatör Lig müsabakalarının 81 ilde 6 bin takım ve en az 400 bin kişiyi olumsuz yönde etkilediğini belirten Çoban, binlerce futbol emekçisinin işinden olduğunu vurguladı. Türk futbolunun öz kaynak düzeni 11 aylık bir sekteye uğradığının altını çizen Çoban, ‘’Geçen yılın mart ayından bu yana amatör kulüplerde antrenörlük, malzemecilik ve idari görevlerde bulunan binlerce kişi evine ekmek götüremez noktaya geldi. Profesyonel futbol takımı bulunmayan onlarca kentimizde futbol unutuldu. Unutulmasın ki, Türk futbolunun yurt içinde veya yurt ışında oynayan birçok önemli ismi, 11 aydır unutulan amatör liglerde yıldızı parlayıp profesyonel takımlara transfer olmuş futbolculardır. On binlerce, yüzbinlerce amatör futbol paydaşının haklı isyanına ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı bir çare bulamamış, konu Bilim Kurulu'nun gündemine bile getirilmemiştir. Pandeminin ilk günlerinde maske-mesafe-hijyen kuralları ile Süper Ligi, 2. ve 3. ligleri başlatan, alt liglere kadar basketbol, voleybol, hentbol, buz hokeyi gibi branşları deplasmanlı olarak organize eden sistem, Türk futbolunun tabanı amatör kümeleri görmezden gelmiştir. Buradan gençlik yıllarında şimdiki İBB Spor adını alan İETT'de yıllarca amatör futbol oynayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'le, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Sayın Ali Düşmez'i göreve çağırıyor ve 'Amatörlerin sesini duyun" diyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Amatör Futbol Kan Ağlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RAFTiNG iÇiN YENi PARKUR
RAFTiNG iÇiN YENi PARKUR
KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR
KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR
Sorgun Ankara deplasmanında
Sorgun Ankara deplasmanında
Yozgatspor Sorgun’da çalışıyor
Yozgatspor Sorgun’da çalışıyor
GALiBiYETi KAÇIRAN TARAF OLDUK
GALiBiYETi KAÇIRAN TARAF OLDUK
Vali Polat’ın spor mesaisi
Vali Polat’ın spor mesaisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim