Amatör futbol kan ağlıyor

2020 yılının Mart ayında, Covid-19 salgınının görülmeye başladığı günlerde "bilinmeyen" bir tarihe ertelenen Bölgesel Amatör, Süper Amatör ve Amatör Lig müsabakalarının 81 ilde 6 bin takım ve en az 400 bin kişiyi olumsuz yönde etkilediğini belirten Çoban, binlerce futbol emekçisinin işinden olduğunu vurguladı. Türk futbolunun öz kaynak düzeni 11 aylık bir sekteye uğradığının altını çizen Çoban, ‘’Geçen yılın mart ayından bu yana amatör kulüplerde antrenörlük, malzemecilik ve idari görevlerde bulunan binlerce kişi evine ekmek götüremez noktaya geldi. Profesyonel futbol takımı bulunmayan onlarca kentimizde futbol unutuldu. Unutulmasın ki, Türk futbolunun yurt içinde veya yurt ışında oynayan birçok önemli ismi, 11 aydır unutulan amatör liglerde yıldızı parlayıp profesyonel takımlara transfer olmuş futbolculardır. On binlerce, yüzbinlerce amatör futbol paydaşının haklı isyanına ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı bir çare bulamamış, konu Bilim Kurulu'nun gündemine bile getirilmemiştir. Pandeminin ilk günlerinde maske-mesafe-hijyen kuralları ile Süper Ligi, 2. ve 3. ligleri başlatan, alt liglere kadar basketbol, voleybol, hentbol, buz hokeyi gibi branşları deplasmanlı olarak organize eden sistem, Türk futbolunun tabanı amatör kümeleri görmezden gelmiştir. Buradan gençlik yıllarında şimdiki İBB Spor adını alan İETT'de yıllarca amatör futbol oynayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'le, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Sayın Ali Düşmez'i göreve çağırıyor ve 'Amatörlerin sesini duyun" diyoruz’’ dedi.