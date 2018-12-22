Amatör devam ediyor

B Grubunda ise ikinci yarı perdesi açılacak. A grubunda lider Sorgun Belediyespor bugün Bozok stadı dış sahasında saat 12.00’da Yozgat Çamlıkspor ile karşı karşıya gelirken, en yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor ise yarın saat 13.00’da Akdağmadenispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A grubunun son karşılaşmasında ise Şefaatlispor saat 13.00’da Çekerek Belediyespor’u konuk edecek. B grubunda lider İl Özel İdarespor yarın Bozok stadı dış sahasında Paşaköy Gençlikspor ile karşı karşıya gelirken en yakın takipçisi Tuzkayaspor bugün saat 14.00’da Çayıralan Esnafspor ile aynı sahada karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını sürdüren Sarıkayaspor yarın saat 13.00’da Sorgun ilçe stadında Çiğdemlispor ile karşı karşıya gelirken, Yerköyspor ise Boğazlıyan’da saat 13.00’da Boğazlıyan Sağlıkspor ile karşılaşacak.