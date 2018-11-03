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Amatör de zor hafta

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren takımlar bu hafta birbirleri ile karşılaşacaklar.

Amatör de zor hafta

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren takımlar bu hafta birbirleri ile karşılaşacaklar.

03 Kasım 2018 Cumartesi 06:15
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Amatör de zor hafta

. A Grubunda lider Sorgun Belediyespor en yakın takipçisi Çekerek Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. B Grubunda ise ligin ilk haftasını 3 puan ile kapatan 4 takım birbiriyle karşılaşacak. Lider İl Özel İdarespor ikinci sıradaki Sarıkaya Belediyespor’u konuk ederken, Tuzkayaspor ise Yerköyspor’u konuk edecek. Bu üç karşılaşmada da galip gelen taraflar grup şampiyonluğu için önemli bir avantaj yakalayacaklar.

Anahtar Kelimeler:
Amatör De Zor Hafta
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