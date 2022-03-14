Amatör de ertelendi

Bu hafta sonu oynanması gereken müsabakalar Yozgat’ı birkaç gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ertelendiği bildirildi. Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, ‘’12-13 Mart tarihinde oynanacak olan yerel amatör lig müsabakaları bir hafta kaydırılarak bir sonraki hafta oynatılmasına kulüp temsilcileri ile yapmış olduğumuz toplantı sonucunda karar verilmiştir’’ dedi.

Buna göre, hafta sonu Divanlı Gençlerbirliği – Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Kale Gençlikspor – SHÇEKspor aralarında oynanması gereken müsabakalar 19 Mart Cumartesi gününe ertelendi.

