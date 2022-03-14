Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Amatör de ertelendi

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci tur müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Mart tarihine ertelendi.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:33
Amatör de ertelendi

Bu hafta sonu oynanması gereken müsabakalar Yozgat’ı birkaç gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ertelendiği bildirildi. Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, ‘’12-13 Mart tarihinde oynanacak olan yerel amatör lig müsabakaları bir hafta kaydırılarak bir sonraki hafta oynatılmasına kulüp temsilcileri ile yapmış olduğumuz toplantı sonucunda karar verilmiştir’’ dedi.
Buna göre, hafta sonu Divanlı Gençlerbirliği – Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Kale GençliksporSHÇEKspor aralarında oynanması gereken müsabakalar 19 Mart Cumartesi gününe ertelendi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Amatör De ErtelendiIlerigazetesiMartCumartesi2022YozgatSorgunMücadeleMüsabakaSporLigMustafa BacanlıYOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol LigiPlay-OffSHÇEKsporYozgat Belediyesi BozoksporKale Gençlikspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güreşçilerden teşekkür
Güreşçilerden teşekkür
Turnuvalar devam ediyor
Turnuvalar devam ediyor
Spor tesislerine inceleme
Spor tesislerine inceleme
Milli Sporcular Akdağmadeni kampında
Milli Sporcular Akdağmadeni kampında
Taraftarlar büyük ilgi gösterdi
Taraftarlar büyük ilgi gösterdi
Vali Polat ta izledi
Vali Polat ta izledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim