Amatör de 5’inci hafta müsabakaları

A Grubunda lider Yozgat SHÇEKspor deplasmanda Aydıncık Gençlikspor ile 2-2 berabere kalırken, Bişekspor ise konuk ettiği Çandırspor’u 3-1 mağlup etti. B Grubunda lider Kale Gençlikspor ile Boğazlıyan Şekerspor arasında oynanan müsabaka 1-1 devam ederken yarıda kaldı. Zirve mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor konuk ettiği Çiğdemlispor’u 3-0 mağlup ederken, Sarıkaya Belediyespor ise konuk ettiği Tuzkayaspor’u 3-0 yendi. Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor ise Sırçalı Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. C grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasmanda Saraykentspor’u 5-0 mağlup ederken, kendisi ile aynı puana sahip olun Divanlı Gençlerbirliği ise deplasmanda Yenifakılı Gençlikspor’u 8-0 mağlup etti. Sorgun Gençlikspor deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 3-1 mağlup ederken Çamlıkspor ise deplasmanda Akdağmadenispor’u 5-1 yendi.