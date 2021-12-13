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Amatör de 5’inci hafta müsabakaları

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi 5’inci haftası hafta sonu oynanan müsabakalar ile geride kaldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında bir maç yarıda kaldı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:56
Amatör de 5’inci hafta müsabakaları

A Grubunda lider Yozgat SHÇEKspor deplasmanda Aydıncık Gençlikspor ile 2-2 berabere kalırken, Bişekspor ise konuk ettiği Çandırspor’u 3-1 mağlup etti. B Grubunda lider Kale Gençlikspor ile Boğazlıyan Şekerspor arasında oynanan müsabaka 1-1 devam ederken yarıda kaldı. Zirve mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor konuk ettiği Çiğdemlispor’u 3-0 mağlup ederken, Sarıkaya Belediyespor ise konuk ettiği Tuzkayaspor’u 3-0 yendi. Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor ise Sırçalı Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. C grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasmanda Saraykentspor’u 5-0 mağlup ederken, kendisi ile aynı puana sahip olun Divanlı Gençlerbirliği ise deplasmanda Yenifakılı Gençlikspor’u 8-0 mağlup etti. Sorgun Gençlikspor deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 3-1 mağlup ederken Çamlıkspor ise deplasmanda Akdağmadenispor’u 5-1 yendi. 

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Amatör De 5’inci Hafta Müsabakaları
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