Amatör ara vermeden

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde A Grubunda Çayıralan Esnafspor, B Grubunda ise Tuzkayaspor ilk devreyi zirvede kapayan takımlar oldu. Ligde ilk yarı perdesi kapanırken ikinci yarı perdesi ise 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile tekrar başlayacak. Ligin ilk yarısında A Grubunda Çayıralan Esnafspor zirvede yer alırken, Çekerek Belediyespor ikinci, Akdağmadenispor üçüncü, Çamlıkspor dördüncü, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise beşinci sırada yer aldı. Beşinci sıraya kadar grupta yer alan takımlar Play-Off umutlarını ligin ikinci yarısına taşırken, bu hafta Çamlıkspor’a yenilen Çiğdemlispor ise Play-Off umutlarını büyük ölçüde yitirdi. B Grubunda ise ligin ilk yarısını Tuzkayaspor zirvede tamamlarken, Divanlı Gençlerbirliği ikinci, Boğazlıyan Şekerspor ise ligin ilk yarını üçüncü sırada tamamladı. Yerköyspor, Sarıkaya Belediyespor, Sorgun Gençlikspor ve Şefaatlispor Play-Off umutlarını ligin ikinci yarısına taşıyan takımlar oldular.