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Amatör ara vermeden

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunun ilk devresi hafta sonu oynanan müsabakalar ile tamamlanırken, ligin ikinci yarısının ara vermeden başlayacağı bildirildi.

Amatör ara vermeden

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunun ilk devresi hafta sonu oynanan müsabakalar ile tamamlanırken, ligin ikinci yarısının ara vermeden başlayacağı bildirildi.

26 Kasım 2019 Salı 04:04
Amatör ara vermeden

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde A Grubunda Çayıralan Esnafspor, B Grubunda ise Tuzkayaspor ilk devreyi zirvede kapayan takımlar oldu. Ligde ilk yarı perdesi kapanırken ikinci yarı perdesi ise 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile tekrar başlayacak. Ligin ilk yarısında A Grubunda Çayıralan Esnafspor zirvede yer alırken, Çekerek Belediyespor ikinci, Akdağmadenispor üçüncü, Çamlıkspor dördüncü, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise beşinci sırada yer aldı. Beşinci sıraya kadar grupta yer alan takımlar Play-Off umutlarını ligin ikinci yarısına taşırken, bu hafta Çamlıkspor’a yenilen Çiğdemlispor ise Play-Off umutlarını büyük ölçüde yitirdi. B Grubunda ise ligin ilk yarısını Tuzkayaspor zirvede tamamlarken, Divanlı Gençlerbirliği ikinci, Boğazlıyan Şekerspor ise ligin ilk yarını üçüncü sırada tamamladı. Yerköyspor, Sarıkaya Belediyespor, Sorgun Gençlikspor ve Şefaatlispor Play-Off umutlarını ligin ikinci yarısına taşıyan takımlar oldular.

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Amatör Ara Vermeden
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