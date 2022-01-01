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Amatör ara vermeden

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ikinci yarı bugün ve yarın oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:03
Amatör ara vermeden

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakaların ardından devre arası tamamlanan Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi ara vermeden bu hafta sonu tekrar başlıyor. Ligin ilk devresini A Grubunda Aydıncık Gençlikspor, B Grubunda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, C Grubunda ise Yozgat Belediyesi Bozokspor zirvede tamamladı. Ligin ilk yarısında 367 gol atılırken 20 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Ligde 72 müsabakada takımlar galibiyet ile ayrılırken C Grubunda hiçbir takım sahadan beraberlik ile ayrılmadı. Bu gün ve yarın oynanacak olan müsabakalar ile ligin ikinci yarısı ara vermeden start alacak. Ligi kendi gruplarında ilk üç sırada tamamlayacak olan toplam 9 takım ise Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A grubunda bugün Yozgat SHÇEKspor ile Sarayspor Bozok Stadı dış sahasında saat 12.00’da karşı karşıya gelirken, yarın ise Yozgat İl Özel İdarespor ile Bişekspor Bozok Stadı dış sahasında, Aydıncık Gençlikspor ile de Çandırspor Çekerek ilçe stadında saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. B Grubunda lider Yerköy Bağlarbaşı Köselispor bugün Sarıkaya Belediyespor ile Sarıkaya ilçe stadında saat 13.00’da karşı karşıya gelirken, Kale Gençlikspor ise Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da Tuzkayaspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Boğazlıyan Şekerspor, Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor ile Boğazlıyan ilçe stadında saat 12.00’da, Sırçalı Belediyespor ile Çiğdemlispor ise yine aynı sahada 14.00’da karşı karşıya gelecek. C grubunda bugün Akdağmadeni ilçe stadında Akdağmadenispor ile Saraykentspor, Bozok Üniversitesi sahasında ise Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Sorgun Gençlikspor saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Yarın ise saat 12.00’da Divanlı Gençlerbirliği ile Paşaköy Gençlikspor Bozok Stadı dış sahasında, saat 13.00’da ise Çamlıkspor ile Yenifakılı Gençlikspor Yozgat Bozok Üniversitesi sahasında karşı karşıya gelecek. 

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