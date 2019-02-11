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Amasya'ya yakışmadı

SPOR TOTO Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Amasya deplasmanında hak etmediği şekilde karşılandı.

Amasya'ya yakışmadı

SPOR TOTO Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Amasya deplasmanında hak etmediği şekilde karşılandı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Amasya'ya yakışmadı

Amasyaspor ile oynayacağı maç için bir gün önce Amasya'ya giden kırmızı siyahlı ekibin kaldığı otel önünde toplanan bir grup taraftar, kırmızı siyahlı ekibe tacizde bulundu. Polisin müdahalesiyle taraftar grubu dağıtıldı. Bu arada Yozgatspor taraftarları dün sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak Amasya'ya hareket etti. Başkan Kazım Arsla'da kafilede yer aldı.

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