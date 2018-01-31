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Amacımız Türkiye şampiyonası

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yemenoğlu Bozokspor, alt yapı müsabakalarında gösterdiği başarı ile beğeni topluyor.

Amacımız Türkiye şampiyonası

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yemenoğlu Bozokspor, alt yapı müsabakalarında gösterdiği başarı ile beğeni topluyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Amacımız Türkiye şampiyonası

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram, hem U14 hem de U17 liglerinde Yozgat şampiyonu olduklarını asıl amaçlarının Yozgat değil Türkiye şampiyonası olduğunu söyledi.
Yıllardan beri birlikte oynayan yetenekli oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduklarını dile getiren Bayram, ‘’Oturmuş bir kadromuz var. Bu kadro ile Türkiye şampiyonasına katılacağız ve gruplardan çıkacağımıza inanıyorum. Bizim asıl amacımız Türk futboluna sporcu yetiştirmek. Yozgat’ın alt yapısını oluşturmak. Şuanda U14’te Türkiye şampiyonası grup müsabakalarına hazırlanıyoruz. Hedefimiz Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edip gruplardan bir üst tura çıkmak’’ dedi.

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