AMA LiG BiTTi SANMIŞTIK!

-SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü grubunda lider Yozgatspor, kendi sahasında Çarşambaspor’a 3-1 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü.

Ligin ilk yarısını namağlup lider tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, ligin ikinci yarısına 7-1’lik Sinopspor galibiyeti ile iyi bir başlangıç yapsa da, geride kalan iki haftada üst üste aldığı mağlubiyetler ile düşüşe geçti. Yozgatspor’dan Muhammed Ali Kızılkaya’nın golüne karşılık konuk takıma galibiyeti getiren golleri Yakup Karakum, Amadou Boiro, Ömer Kesici kaydetti. BAL 4’üncü grubunda Yozgatspor, Sinop deplasmanda aldığı mağlubiyetin ardından sahasında Çarşambaspor’a da mağlup oldu. Ligin ikinci yarısında oynadığı üç maçtan ikisini kaybeden kırmızı siyahlılar için sıkıntılı günler başladı. Grupta lider bulunan Yozgatspor ile rakipleri arasındaki puan farkı da erimeye başladı. 1. dakikada Çarşambaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ramazan Taş’ın cezaalanı içerisine kestiği topa Özcan Gençoğlu hareketlendi. Erol Koç zamanında müdahale ederek topu kornere çeldi. Korner atışını Ömer Kesici kullandı. Yakup Karakum’un kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 4. dakikada Yozgatspor savunmasının ofsayt gerekçesiyle durakladığı anda Kaan Akar topla buluştu. Kaleye yöneldiği anda Burak Altunay müdahale ederek topu kornere çeldi. Ramazan Taş’ın kullandığı korner atışında ön direkte dokunan Yakup Karakum topu ağlara gönderdi. 0-1. 17. dakikada Çarşambaspor savunmasının uzun gönderdiği topa Erol Koç kontrol etmekte zorlandı. Araya giren Özcan Gençoğlu cezaalanı içerisinde sert vurdu. Top üst direkten döndü. 20. Dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Mehmet Şükrü Önder topla buluştu. Ceza alanı üzerinden sert şutunu Mehmet Dilaver yumruklarıyla uzaklaştırdı. 25. dakikada Yozgatspor’un kazandığı korner atışını Burak Emre Kayan, Muhammed Ali Kızılkaya ile paslaşarak kullandı. Muhammed Ali Kızıkkaya’nın cezaalanına gönderdiği top kaleci Mehmet Dilaver’de kaldı. 30. dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirmek istediği atakta Mehmet Şükrü Önder Mehmet Keleş’in müdahalesi ile yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşu Burak Emre Kayan kullandı. Mehmet Dilaver yumruklarıyla topu uzaklaştırdı. 37. dakikada Yozgatspor’un atağında Muhammed Ali Kızılkaya’nın vuruşunu kaleci Mehmet Dilaver uzaklaştırdı. 47. dakikada Yozgatspor ikinci yarıya hızlı başladı. Çarşambaspor’dan Yakup Karakum’ın ayağından seken topla Hüseyin Çelik buluştu. Hüseyin Çelik cezaalanı içerisine girer girmez vurdu. Mehmet Dilaver zamanında çıkarak topu kontrol etmeyi başardı. 48. dakikada Burak Emre Kayan’ın yaptığı ortaya Burak Altunay iyi yükseldi. Kafa vuruşu auta çıktı. 52. dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Onur Kaya, Erol Koç’u topla buluşturdu. Erol Koç’un ön direğe kestiği topu Muhammed Ali Kızılkaya kafayla ağlara gönderdi. 1-1. 54. dakikada Yozgatspor savunmasında Burak Altunay’ın uzaklaştırmak istediği topu Amadou Boiro kaptı. Ceza alanı içerisine girer girmez vurdu. Cengiz Karaaslan’dan dönen topu Amadou Boiro tekrar tamamladı ve top ağlarla buluştu. 1-2. 56. dakikada Yozgatspor savunma güvenliğini elden bırakırken, Çarşambaspor’da kontrataklarla etkili olmaya başladı. Kaan Ayar’ın pasıyla topla buluşan Ömer Kesici yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3. 58. dakikada Yozgatspor atağında Hüseyin Çelik müsait durumda topu ağlara göndermek yerine auta attı. 65. dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Erol Koç’un ortasıyla topla buluşan Hüseyin Çelik müsait durumda topu auta gönderdi. 85. dakikada Yozgatspor’da Hüseyin Çelik yakaladığı müsait pozisyondan yararlanamadı.