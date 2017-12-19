-Altyapımız iyi yolda

Yozgatspor altyapı sorumlusu Nihat Tinel, yaklaşık dört sezondur Yozgatspor’un altyapı faaliyetleri ile uğraştıklarını ve bir çok genç yeteneği takıma kazandırarak Yozgat sporuna katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmaların neticesini son birkaç yıldır aldıklarının altını çizen Tinel, Bu sezon ilk defa kurdukları U17 takımı ile katıldıkları ligde grubun en güçlü takımı olan Yemenoğlu Bozokspor ile 5-5 berabere kaldıklarını dile getirdi.

İlk yarısı 3-0, ikinci yarı da 5-2 geriye düştükleri bir müsabakayı oyuncularının müthiş performansı ile geri çevirdiklerini ve 5-5’lik skoru yakaladıklarını hatırlatan Tinel,

‘’Yozgatspor altyapısı gerçekten çok iyi yolda. Yetiştirdiğimiz bu gençler ileride Yozgatspor’un A takımını oluşturacaklar ve belki de Türk futboluna büyük katkılar sağlayacaklar. Belediye Başkanımız Kazım Arslan Yozgatspor’un başkanlığını yaptığı günden bu güne kadar alt yapıya her zaman büyük önem verdi. Bizlerde Altyapı hocaları olarak değerli başkanımızın verdiği bu önem ve desteğe layık olmaya çalıştık. Altyapımızda bulunan gençler çok iyi durumdalar. Zaman zaman A takımla antrenmanlara katılan sporcularımız var. A takımın 18 kişilik kadrosunda yer alan 2 tane de genç oyuncumuz bulunuyor. Bunlar bizleri gururlandıran şeyler. Bizler gençlere çok önem veriyoruz ve bu güne kadar yaptığımız çalışmaların meyvesini artık almaya başladık. Ben bize her zaman destek olan başkanımız Kazım Arslan’a, Asbaşkanımız Ahmet Akgün’e ve yöneticimiz Kadir Arslan’a çok teşekkür ediyorum’’ dedi.