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Altyapılardan sonra liglere de ara verdik

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, daha önce iptal edilen alt yapı liglerinin ardından şimdi de tüm amatör müsabakaların ertelendiğini söyledi.

21 Mart 2020 Cumartesi 03:24
Altyapılardan sonra liglere de ara verdik

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kısa adı TASKK olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu altyapı liglerinin oynanmasını iptal ettiğini hatırlatan Bektaş, önceki gün ise yapılan toplantı sonrasında tüm amatör liglerin ertelendiğinin kendilerine tebliğ edildiğini ifade etti. Bektaş, Tüm Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlarının dikkatine başlığıyla kendileri ile Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantının sonuçlarının paylaşıldığını duyurdu. Bektaş, ‘’Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu 13 Mart tarihli genelgesi ile Korona Virüsüne karşı tedbir amaçlı Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Liglerde Büyükler Kategorisinde oynanan Süper Amatör, 1.Amatör, 2. Amatör müsabakaları ile U19 Kategorisi 1. ve 2. Amatör kümeleri hariç diğer  tüm kategorilerdeki müsabakaların ve Türkiye Şampiyonalarının 2019-2020 sezonunda sonlandırdığını duyurmuştu. TFF İcra Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez amatör liglerimizin durumu ile ilgili TFF İcra Kuruluna kapsamlı bir rapor sunmuştu. 19 Mart tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda halen oynanmaya devam eden Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör Ligler ile U19 kategorisi 1. ve 2. liglerin müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Temennimiz, ülkemizin bir an önce bu salgından fazla etkilenmeden çıkması, sağlık ve huzur ortamının tesis edilmesidir. Unutulmamalıdır ki şampiyonluklar bir sporcumuzun, bir vatandaşımızın canından daha değerli değildir’’ dedi. 

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Altyapılardan Sonra Liglere De Ara Verdik
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