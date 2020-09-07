Altyapıda Keskin dönemi

Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin makamında düzenlenen imza töreni ile kendisini Sorgun Belediyespor Alt yapı sorumlusu yapan resmi sözleşmeye imza atan Memiş Keskin, alt yapısında futbol hayatına başladığı Sorgun Belediyespor’un alt yapısına 10 yıl sonra tekrar dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Keskin, ‘’2003 yılında alt yapısında başladığım ve bu süreçte futbolcu olarak 2009-2010 sezonunda ilk defa Kurulan Bal’a yükselme şerefine eriştiğim 7 yıl boyunca formasını gururla taşıdığım Sorgun Belediyespora 10 yıl sonra altyapı Gençlik Gelişim Direktörü̈ olarak tekrar dönmüş̧ bulunmaktayım. Bana bu görevi layık gören Belediye Başkanımız Erkut Ekinci başkanıma, Kulüp Başkanımız Ergin Gül, Beden Eğitimi Öğretmeni Kürşat Ekinci hocama ve Kulüp Yöneticilerimiz Yavuz Lale, Sorgun Belediyespor teknik direktörü̈ Mehmet Demirbilek hocama teşekkür ederim. Ayrıca bu zamana kadar her daim desteklerini bizden esirgemeyen her zaman yanımızda destekçimiz olan ve olmaya da devam eden, bende değer olarak çok özel yeri olan Sorgun Gençlikspor Kulübü̈ Başkanı ve Sorgun Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Levent Tuncer’e çok teşekkür ederim. Hasan Mol Hocam ve Burak Kılınç Hocamla beraber aramıza katılacak ekibimizdeki hocalarımızla Sorgun’umuza hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.