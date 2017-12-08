Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106448
ALTIN
155.045
DOLAR
3.8563
STERLİN
5.2092
EURO
4.5464

-ALTYAPI UMUT VERDİ

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un alt yapı takımı, Ankara’da düzenlenen grup müsabakalarında çıktığı ilk iki maçını kazanarak, turnuvaya damgasını vururken, gelecek için umut verdi.

-ALTYAPI UMUT VERDİ

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un alt yapı takımı, Ankara’da düzenlenen grup müsabakalarında çıktığı ilk iki maçını kazanarak, turnuvaya damgasını vururken, gelecek için umut verdi.

08 Aralık 2017 Cuma 07:05
4 Okunma
-ALTYAPI UMUT VERDİ

Müsabakaların ilk gününde Konya Selçuklu Belediyespor ile karşılaşan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında iyi bir müsabaka çıkararak sahadan 31-28 galip ayrıldı. Dün ise Marmara Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Yozgat Bozokspor, özellikle müsabakanın son beş dakikasında ortaya koyduğu oyun ile rakibini 34-30 yenerek turnuvada ilk iki maçını kazanmış oldu. Grup müsabakalarının güçlü ekiplerini yenen kırmızı siyahlı ekip, aldığı bu galibiyetler ile de turnuvaya damgasını vurmayı başardı. Yozgat Bozokspor altyapı Antrenörü Enis Atmaca, Ankara’da gerçekleştirilen turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını ve bu hazırlıklarının meyvesini çıktıkları ilk iki müsabakada aldıklarını söyledi. Turnuvanın en güçlü ekiplerinden olan Konya Selçuklu Belediyespor ile Marmara Üniversitesini yenerek turnuvaya damgalarını vurduklarını dile getiren Atmaca, ‘’Güçlü rakiplerimizi güzel bir oyun sergileyerek yenmeyi başardık. İki müsabakada da rakiplerimiz ile başa baş bir müsabaka sergiledik. Son beş dakikalık bölümde de maçı kopardık. İki müsabakada da özellikle takımımız son beş dakikalık bölümde rakiplerimize üstünlüğü kabul ettirip sahadan da galibiyet ile ayrılmasını bildik. Ben genç oyuncularımı kutluyorum. Yaptığımız çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık. Bu gün Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz, bizden daha tecrübeli olan güçlü rakibimizi de yenerek turnuvadaki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Turnuvanın en genç takımlarından birisiyiz, bu rağmen büyük işler başardığımızı düşünüyorum ve bu büyük işleri başarmaya da devam edeceğimize inanıyorum’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Şampiyon oldular, hedef belirlediler
-Şampiyon oldular, hedef belirlediler
-FUTBOLCULARA MORAL
-FUTBOLCULARA MORAL
-Amatörün imparatoru
-Amatörün imparatoru
-Tosun- Bektaş düeti
-Tosun- Bektaş düeti
-Taktik çalıştılar
-Taktik çalıştılar
-Maç izleyemiyoruz!
-Maç izleyemiyoruz!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim