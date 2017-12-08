-ALTYAPI UMUT VERDİ

Müsabakaların ilk gününde Konya Selçuklu Belediyespor ile karşılaşan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında iyi bir müsabaka çıkararak sahadan 31-28 galip ayrıldı. Dün ise Marmara Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Yozgat Bozokspor, özellikle müsabakanın son beş dakikasında ortaya koyduğu oyun ile rakibini 34-30 yenerek turnuvada ilk iki maçını kazanmış oldu. Grup müsabakalarının güçlü ekiplerini yenen kırmızı siyahlı ekip, aldığı bu galibiyetler ile de turnuvaya damgasını vurmayı başardı. Yozgat Bozokspor altyapı Antrenörü Enis Atmaca, Ankara’da gerçekleştirilen turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını ve bu hazırlıklarının meyvesini çıktıkları ilk iki müsabakada aldıklarını söyledi. Turnuvanın en güçlü ekiplerinden olan Konya Selçuklu Belediyespor ile Marmara Üniversitesini yenerek turnuvaya damgalarını vurduklarını dile getiren Atmaca, ‘’Güçlü rakiplerimizi güzel bir oyun sergileyerek yenmeyi başardık. İki müsabakada da rakiplerimiz ile başa baş bir müsabaka sergiledik. Son beş dakikalık bölümde de maçı kopardık. İki müsabakada da özellikle takımımız son beş dakikalık bölümde rakiplerimize üstünlüğü kabul ettirip sahadan da galibiyet ile ayrılmasını bildik. Ben genç oyuncularımı kutluyorum. Yaptığımız çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık. Bu gün Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz, bizden daha tecrübeli olan güçlü rakibimizi de yenerek turnuvadaki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Turnuvanın en genç takımlarından birisiyiz, bu rağmen büyük işler başardığımızı düşünüyorum ve bu büyük işleri başarmaya da devam edeceğimize inanıyorum’’ dedi.