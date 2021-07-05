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Altyapı seçmelerine yoğun ilgi

Yozgat'ın Sorgun İlçesi Sorgun Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Sorgun Belediyespor altyapı seçmelerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:49
Altyapı seçmelerine yoğun ilgi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından evde sıkılan öğrenciler, Sorgun ilçe stadını doldurdu. Seçmelere Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül Antrenörler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Ekinci, Sorgun'un değişik spor dallarında bir atılım içinde olduğunu, futboldan voleybola, basketboldan tekvandoya, güreşten bisiklete tüm spor dallarında sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Belediye ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüyle ortaklaşa hazırlanan proje çerçevesinde Sorgun gençliğine sahip çıktıklarını dile getiren Ekinci, projenin amacının çocukların bedensel, zihinsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yaşantılarının düzenlenmesi ve birçok zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması olduğunu ifade etti. Ekinci, futbol altyapısına çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatarak, ‘’Belediye olarak, 'Büyük Futbol Alt Yapı Projesi’ adı altında başlattığımız bu projeye bir haftada 500’ü aşkın başvuru oldu. Futbol aşığı çocuklarımız stadyumda adeta karnaval havası estirdi. Projemiz 2005 ve 2013 yaş grupları arasında yürütülmektedir. Belediyemiz servis ve malzeme desteği verirken, Halk Eğitim Müdürlüğümüz de ise Antrenör desteği vermektedir’’ dedi.
Ekinci, yeni kayıt yaptıran çocuklara forma hediye etti.

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Altyapı Seçmelerine Yoğun Ilgi
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