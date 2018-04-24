Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110932
ALTIN
175.003
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7275
EURO
4.9845

Altyapı ligine hazırlanıyorlar

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un alt yapısı 30 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında Kırşehir’de gerçekleştirilecek olan Altyapı ligi müsabakalarına hazırlanıyor.

Altyapı ligine hazırlanıyorlar

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un alt yapısı 30 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında Kırşehir’de gerçekleştirilecek olan Altyapı ligi müsabakalarına hazırlanıyor.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
3 Okunma
Altyapı ligine hazırlanıyorlar

Yozgat Bozokspor Altyapı Antrenörü Enis Atmaca, daha önce Ankara’da düzenlenen lig müsabakalarında ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. Kırşehir’de devam edecek olan lige de iyi hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Bizim öncelikli hedefimiz müsabakaları kazanmak yada kaybetmek değil. Bizim asıl hedefimiz gençlerimizi kazanmak. İyi bir altyapı oluşturduğumuza inanıyorum. Şuanda A takımda 3-4 sporcumuz başarıyla forma giyiyor. Yozgat hentbolunun geleceği bu gençleri yetiştirmek bizim için çok önemli. Şuanda Altyapı ligi maçlarına hazırlanıyoruz. Güçlü rakipler ile karşı karşıya geleceğiz ve ben inanıyorum ki bu rakipleri yenerek ligde damga vuran bir takım olacağız’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Küçükler Muğla yolcusu
Küçükler Muğla yolcusu
Kamp Eğitim Merkezi’ne proje
Kamp Eğitim Merkezi’ne proje
Hentbolda alt sıralar karıştı
Hentbolda alt sıralar karıştı
Çekerek arayı açtı
Çekerek arayı açtı
Mangala’da Paşaköy farkı
Mangala’da Paşaköy farkı
Tekvandoya ilgi artıyor
Tekvandoya ilgi artıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim