Altyapı ligine hazırlanıyorlar

Yozgat Bozokspor Altyapı Antrenörü Enis Atmaca, daha önce Ankara’da düzenlenen lig müsabakalarında ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. Kırşehir’de devam edecek olan lige de iyi hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Bizim öncelikli hedefimiz müsabakaları kazanmak yada kaybetmek değil. Bizim asıl hedefimiz gençlerimizi kazanmak. İyi bir altyapı oluşturduğumuza inanıyorum. Şuanda A takımda 3-4 sporcumuz başarıyla forma giyiyor. Yozgat hentbolunun geleceği bu gençleri yetiştirmek bizim için çok önemli. Şuanda Altyapı ligi maçlarına hazırlanıyoruz. Güçlü rakipler ile karşı karşıya geleceğiz ve ben inanıyorum ki bu rakipleri yenerek ligde damga vuran bir takım olacağız’’ dedi.