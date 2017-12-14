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Altyapı güven verdi

CAN Çağtay Erkekler Hentbol Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un kulüp Başkanı Cenker Doğan, Ankara’da düzenlenen grup müsabakalarında başırı gösteren altyapı sporcularını kutladı.  

Altyapı güven verdi

CAN Çağtay Erkekler Hentbol Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un kulüp Başkanı Cenker Doğan, Ankara’da düzenlenen grup müsabakalarında başırı gösteren altyapı sporcularını kutladı.  

14 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Altyapı güven verdi

Ankara’da çok güçlü rakipler karşısında takımının çok iyi sonuçlar aldığını hatırlatan Doğan, ‘’Alt yapımızda bulunan oyuncularımızın Ankara’daki grup müsabakalarında gösterdiği başarı ve performans bizim beklentilerimizin üzerinde oldu’’ dedi. 
Doğan, Yozgat Bozokspor’un gelecekteki takımını oluşturacak olan bu gençlerin kendilerinin beklentilerinin üzerine çıkmasının çok gurur verici bir olay olduğunun altını çizdi. Doğan, ‘’Biz Yozgat Bozokspor’u kurduğumuz günden buyana her zaman alt yapıya önem vermeye gayret gösterdik. Kurduğumuz alt yapının meyvelerini de Ankara’da düzenlenen grup müsabakalarında almayı başardık. Ligin en güçlü ekipleri arasında mücadele eden takımımız 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak büyük bir başarı örneği gösterdi ve bizleri gururlandırdı. Turnuvanın en genç takımı solan Yozgat Bozokspor’un bu başarısı Ankara’daki tüm spor otoriterlerinin de dikkatini çekti. Bizi beklentilerimizin üzerinde bir performans göstererek gururlandıran altyapımızda bulunan bütün gençlerimizi ve Antrenörümüz Enis Atmaca’yı kutluyorum’’ dedi. 
 

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