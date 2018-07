Altyapı konusunda yapılması gereken her şeyi yapmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Arslan, ‘’Altyapı antrenörümüz Nihat Tinel öncülüğünde bütün branşlarda takım kurduk. Her sene başlattığımız Yaz Futbol Okulu sayesinde de yetenekli çocukları Yozgatspor altyapısına kazandırıyoruz. Altyapı bizim geleceğimiz. Altyapıdan çıkacak olan her çocuk Yozgatspor’un as takımını oluşturacaktır. Altyapıdan 5-6 çocuğumuzu kazansak bizim için kardır. Bu çocuklarımız ileride hem Türk futboluna hem de Yozgatspor’a büyük katkılar sağlayacaklardır’’ dedi.

Bu sene Yozgatspor Yaz Futbol Okulu ile bir proje hazırladıklarını dile getiren Arslan, ‘’SODES, Yozgatspor ve Yozgat Belediyesi olarak üçlü bir proje hazırladık ve Yozgatspor futbol okulunda devam eden çocuklarımız başta olmak üzere 128 tane çocuğumuz bu proje kapsamında destekliyoruz. Bu çocuklarımızın severek ve isteyerek bu çalışmanın içerisinde olmalarını istiyoruz. Bu projeleri yaparken, Çocuklarımız SODESLE Yozgatspor Süper Lig’e projesini hazırlarken, amacımız Yozgat’ta spora yönelik ciddi bir altyapı oluşturmak. Küçük şehirlerde bu tip altyapıları oluşturmak çok zor, mutlaka kurumsal destekler lazım. Bizde Yozgat Belediyesi olarak bu manada kurumsal destek olduk. İstiyoruz ki çocuklarımız yaz aylarını, tatillerini boşa geçirmesinler. Bu kursumuz iki ay devam edecek ve çocuklarımıza futbolun yanında kurs boyunca başka aktivitelerde sağlanıyor. Onların eğitimlerine yönelik, eğlencelerine yönelik aktiviteler de bulunuyor’’ dedi.