Altınkuyu’nun Öğretmenler gününü kutladılar

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği üyelerine yönelik Usta Öğretici Zeynep Ertal Altunkuyu Antrenörlüğünde açılan Boccia ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenmanlarına katılan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak bir süre antrenmanı izledikten sonra Usta Öğretici Zeynep Ertal Altınkuyu ile görüştüler. Altınkuyu’nun öğretmenler günün kutlayan Öcal ve Koçak, başarı dileğinde bulundular. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak'ın Derneğimize vermiş oldukları desteklerinden ve bu anlamlı günde bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunar ve 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım’’ dedi.