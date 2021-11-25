Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Altınkuyu’nun Öğretmenler gününü kutladılar

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu’yu ziyaret eden Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak öğretmenler gününü kutladı.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:39
Altınkuyu’nun Öğretmenler gününü kutladılar

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği üyelerine yönelik Usta Öğretici Zeynep Ertal Altunkuyu Antrenörlüğünde açılan Boccia ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenmanlarına katılan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak bir süre antrenmanı izledikten sonra Usta Öğretici Zeynep Ertal Altınkuyu ile görüştüler. Altınkuyu’nun öğretmenler günün kutlayan Öcal ve Koçak, başarı dileğinde bulundular. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak'ın Derneğimize vermiş oldukları desteklerinden ve bu anlamlı günde bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunar ve 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Altınkuyu’nun Öğretmenler Gününü KutladılarYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberSporLigZiyaretIlçeEğitimBaşkanSporKulubüTekerleklisandalye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kale Gençlikspor seriye devam etmek istiyor
Kale Gençlikspor seriye devam etmek istiyor
Yozgat SHÇEK kendinden emin
Yozgat SHÇEK kendinden emin
Basketbol ligi başladı
Basketbol ligi başladı
Fenerbahçe hazırlıklarına devam
Fenerbahçe hazırlıklarına devam
Sorgun Çayıralan’ı gözüne kestirdi
Sorgun Çayıralan’ı gözüne kestirdi
VALi POLAT'TAN MORAL
VALi POLAT'TAN MORAL
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim