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Altınkaya Sorgun Belediyespor’da

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor transfer çalışmalarını Antrenör Bahadır Aksoy önderliğinde sürdürüyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:47
Altınkaya Sorgun Belediyespor’da

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen sarı siyahlı ekip eski oyuncusu Onur Altınkaya ile bir yıl aradan sonra yeniden sözleşme imzaladı. 1997 doğumlu 1,85 boyundaki libero Onur Altınkaya, İstanbul BBSK, Gümüşhane Torul Gençlik’un ardından Sorgun Belediyespor formasını giymişti. geçtiğimiz sezon ise Hatay Büyükşehir Belediye Spor formasını giyen Onur Altınkaya , alt yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı terletti. 2019-2020 sezonunda da Sorgun Belediyespor formasını terleten Onur Altınkaya ile 2021-2022 sezonu için anlaşma sağlandı. 

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Altınkaya Sorgun Belediyespor’da
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