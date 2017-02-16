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Altındağ'ı bekliyor!

16 Şubat 2017 Perşembe 05:20
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın başarılı orta saha oyuncusu Mustafa Özkaya, Pazar günü konuk edecekleri Yeni Altındağ Belediyespor karşısında taraftarın beklentisini boşa çıkarmayacağını ve elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Altındağ'ı bekliyor!
Sezon başında Muğlaspor’dan transfer edilen kırmızı siyahlı ekibin başarılı orta saha oyuncusu transfer edildiği günden bu güne kadar Yozgatspor ile 19 müsabakaya çıkmış ve 7 kez de fileleri havalandırarak takımın en golcü oyuncularından birisi oldu. 19 müsabakanın 17’sinde ilk 11 de başlayan Mustafa Özkaya bin 465 dakika sahada kalma başarısını gösterdi.
Hafta sonu oynanacak olan ligin namağlup tek ekibi olan Yeni Altındağ Belediyespor müsabakasında da ilk 11’de sahaya çıkması beklenen Mustafa Özkaya, bu müsabakada elinden gelenin en iyisini yapacağını ve kendisinden beklentileri boşa çıkarmayacağını dile getirdi. Güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun ile rakiplerini yeneceklerine inandıklarını anlatan başarılı orta saha oyuncusu Mustafa Özkaya, ‘’Namağlup lider Yeni Altındağ Belediyespor karşısında en iyi oyunlarımdan birini oynayacağını ve rakibimize bir gol atarak takımımızı galibiyete taşımak istiyorum. Yozgatspor’un başarısı için sezon başından buyana elimden gelenin en iyisini yaptım. Takımımızın aldığı galibiyetlerde önemli rol oynamak benim için bir gurur kaynağı. Hafta sonu oynayacağımız lider Altındağ Belediyespor karşısında da güzel bir oyun sergileyip galibiyeti getiren golü atarsam bu önemli müsabakada benim için ayrı bir gurur kaynağı olacaktır. Ben taraftarlarımızın beklentisini boşa çıkarmayacağım bu müsabakada elimden gelenin en iyisini yapacağım ve takımımın galip gelmesinde önemli bir pay sahibi olmak istiyorum’’ dedi.
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