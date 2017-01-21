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Altındağ tutulmuyor

21 Ocak 2017 Cumartesi 06:00
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Bölgesel Amatör Ligde büyük heyecana sahne olan 6. Grupta ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Yeni Altındağ Belediyespor ligin ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yaparak hem liderliğini hem de galibiyet serisini sürdürdü. En yakın takipçisi olan Aksaray Belediyespor’da ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayarak zirve yarışını sürdürürken, haftanın en karlı takımı ise haftaya 4'üncü sırada giren Nevşehir Gençlikspor derbide Yozgatspor'u yenerek haftayı 3'üncü sıraya yükseldi.

Altındağ tutulmuyor
Ligde oynanan 14. hafta maçları sonunda fileler tam 10 kez havalanırken oynanan 6 karşılaşmanın 6'sını da ev sahibi takımları kazandı. Çubukspor bu haftayı maç yapmadan BAY olarak geçti.
Ligde liderliğini sürdüren Yeni Altındağ Belediyespor bu hafta kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden birisi olan Kazan Belediyespor'u konuk etti. Zor bir 90 dakikaya çıkan Başkent ekibi karşılaşmayı bulduğu tek golle kazanmasını bilerek lider girdiği haftayı yine liderlik koltuğunda kapatmasını bildi.
Ligde lider Altındağ Belediyespor'un en yakın takipçisi olan Aksaray Belediyespor sahasında ligde kalma mücadelesi veren Sivas Demirspor'u konuk etti. Rakibi karşısında zaman zaman çok zorlanan Aksaray temsilcisi bulduğu pozisyonlarda filelere iki gol bırakmasını bilerek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu ve lider Altındağ Belediyespor'u takibini sürdürdü.
Ligin karlı takımı olan Nevşehir Gençlikspor derbi mücadelesinde sahasında ligin ilk yarısında deplasmanda kaybettiği rakibi Yozgatspor'u konuk etti. Son haftalarda kendisi gibi çıkış içerisinde olan rakibi karşısında 90 dakika da pozisyon üretmek konusunda çok zorlanan Nevşehir temsilcisi mücadele zorda olsa bulduğu tek golle kazanmasını bilerek hem ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı hem de 14.haftayı 3'üncü sırada kapatmasını bildi.
Ligde ikinci yarıya üst üste zor maçlarla merhaba diyecek olan Yozgatspor bu zor maçların ilkin de deplasmanda Nevşehirspor'un konuğu oldu. İlk yarı çok vasatın altında bir futbol oynayan ikinci yarının 58'inci dakikasına kadar bu vasat futboluna devam ederken kalesinde golü de gören Yozgatspor mücadelenin son dakikalarına doğru toparlanıp kendi oyununu oynamaya başlamasına rağmen rakibin katı defans anlayışını geçemedi ve beraberlik golünü bulamayarak ikinci yarıya mağlubiyetle puansız başlarken üst sıralarda ki takımlarında kazanması sonucu bir nevi şampiyonluk mücadelesine erken havlu atmış oldu.
Ligin ikinci yarısına sahasında MKE Kırıkkalespor'u konuk ederek başlayan Yeşil Kırşehirspor mücadelenin 90 dakikasında oynadığı güzel futbol sonunda hem ilk yarı da hem de ikinci yarıda rakibi karşısında bulduğu iki golle kazanmasını bilerek ikinci yarıya galibiyetle güzel bir giriş yaparak başladı.
Ligde kalma mücadelesi veren Yıldızeli Birlikspor uzun süren kötü gidişine bu hafta sahasında aldığı Zara Belediyespor galibiyetiyle dur dedi. Sivas temsilcisi çok zorlandığı mücadelede sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak uzun zaman sonra puan ve galibiyetle tanışmanın sevincini yaşadı.
Kayseri Şekerspor kendi sahasında konuk ettiği aynı zamanda Kayseri derbisi olan mücadelede güçlü rakibi Talasgücü Belediyespor'u 2-0'lık skorla geçerek lige galibiyetle başlarken yeşil-beyazlı ekip 90 dakika boyunca sahada oynadığı güzel futbol sonunda ligde kolay kolay düşme potasının içerisine girmeyeceğini de gösterdi.
Ligde 15.hafta yine nefesleri kesecek maçlara sahne olacak. Oynanacak olan mücadelelerde, Çubukspor-Nevşehirspor, Yozgatspor-Aksaray Belediyespor,Sivas Demirspor-Kayseri Şekerspor,Talasgücü Belediyespor-Yıldızeli Birlikspor,Zara Belediyespor-Yeşil Kırşehirspor,MKE Kırıkkalespor-Yeni Altındağ Belediyespor maçları oynanacakken Kazan Belediyespor ise bu haftayı maç yapmadan BAY olarak geçecek. 

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