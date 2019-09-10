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Altındağ hazırlıkları sürüyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur müsabakasında yarın deplasmanda Altındağ Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Altındağ hazırlıkları sürüyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur müsabakasında yarın deplasmanda Altındağ Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Eylül 2019 Salı 07:57
Altındağ hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. 
YOZGATSPOR 
BUGÜN YOLCU
Ziraat Türkiye kupası ikinci tur müsabakasında yarın deplasmanda Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgatspor bugün kendi tesisleri önünde bulunan antrenman sahasında ter idmanı yaptıktan sonra akşam saatlerinde Ankara’ya hareket edecek. Maç saatine kadar dinlenecek olan kırmızı silahlı ekip daha sonra müsabakanın oynanacağı Çubuk stadına geçecek. 

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Altındağ Hazırlıkları Sürüyor
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