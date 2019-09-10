Altındağ hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor.

YOZGATSPOR

BUGÜN YOLCU

Ziraat Türkiye kupası ikinci tur müsabakasında yarın deplasmanda Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgatspor bugün kendi tesisleri önünde bulunan antrenman sahasında ter idmanı yaptıktan sonra akşam saatlerinde Ankara’ya hareket edecek. Maç saatine kadar dinlenecek olan kırmızı silahlı ekip daha sonra müsabakanın oynanacağı Çubuk stadına geçecek.