Ana SayfaSpor

Altındağ bir sonraki maça!

25 Nisan 2017 Salı 09:00
Bu haber 243 kez okundu

Yozgatspor 1959 FK’nın da yer aldığı Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’u lider tamamlayarak Play-Off müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yeni Altındağ Belediyespor, Beşinci grup lideri Osmaniyespor’a 1-0 yenilerek üçüncü lig hayallerini bir sonraki maça bıraktı.

Altındağ bir sonraki maça!
Antalya Akdeniz stadında oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Osmaniyespor oldu, rakibi karşısında özellikle golcüsü Hakan Doğan ile rakip kalede gol arayan Osmaniyespor, aradığı golü 35. Dakikada buldu. Bu dakikada Hakan Doğan’ın attığı golle güçlü rakibi karşısında öne geçen Osmaniyespor, skoru korumak için defansif bir oyun ortaya koymaya başladı. Golden sonra rakibinin geriye çekilmesini de fırsat bilen Yeni Altındağ Belediyespor gol yollarında etkisiz olunca ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda da Yeni Altındağ Belediyespor güçlü rakibi karşısında gol bulabilmek adına tüm hatlarıyla yüklenmeye başladı. Osmaniyespor’un defans direncini 90 dakika boyunca kıramayan Yeni Altındağ Belediyespor, rakibine 1-0 yenilerek Üçüncü lig hayallerini bir sonraki maça bırakırken, Osmaniyespor ise Üçüncü Lig’e yükselen ekip oldu. 
Osmaniyespor karşısında 1-0 mağlup olan Yeni Altındağ Belediyespor Üçüncü Lig’e çıkmak için bir şansı daha olacak. Bulancak Belediye Oğuzhanspor ile Utaş Uşakspor arasında oynanacak olan müsabakanın mağlubu ile eşleşecek olan Yeni Altındağ Belediyespor bu müsabakayı kazanması durumunda Üçüncü Lig’e çıkacak aksi halde Üçüncü Lig hayallerini bir başka bahara bırakacak.
OSMANİYE KUTLAMA YAPACAK
Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup lideri Yeni Altındağ Belediyespor’u yenerek şampiyonluk turu atan Osmaniyespor şehirde şampiyonluk kutlaması yapmak için hazırlanıyor. 
Yeni Altındağ Belediyespor’u yenerek şampiyonluk turu atan Osmaniyespor, tarihini henüz belirlemedikleri bir şampiyonluk kutlaması hazırlığı içerisine girdi. Osmaniye stadında taraftarı ile buluşacak olan Osmaniyespor, kutlamalar ile şampiyonluk sevincini taraftarı ile paylaşacak. 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim