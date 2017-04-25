Altındağ bir sonraki maça!

Antalya Akdeniz stadında oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Osmaniyespor oldu, rakibi karşısında özellikle golcüsü Hakan Doğan ile rakip kalede gol arayan Osmaniyespor, aradığı golü 35. Dakikada buldu. Bu dakikada Hakan Doğan’ın attığı golle güçlü rakibi karşısında öne geçen Osmaniyespor, skoru korumak için defansif bir oyun ortaya koymaya başladı. Golden sonra rakibinin geriye çekilmesini de fırsat bilen Yeni Altındağ Belediyespor gol yollarında etkisiz olunca ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda da Yeni Altındağ Belediyespor güçlü rakibi karşısında gol bulabilmek adına tüm hatlarıyla yüklenmeye başladı. Osmaniyespor’un defans direncini 90 dakika boyunca kıramayan Yeni Altındağ Belediyespor, rakibine 1-0 yenilerek Üçüncü lig hayallerini bir sonraki maça bırakırken, Osmaniyespor ise Üçüncü Lig’e yükselen ekip oldu.

Osmaniyespor karşısında 1-0 mağlup olan Yeni Altındağ Belediyespor Üçüncü Lig’e çıkmak için bir şansı daha olacak. Bulancak Belediye Oğuzhanspor ile Utaş Uşakspor arasında oynanacak olan müsabakanın mağlubu ile eşleşecek olan Yeni Altındağ Belediyespor bu müsabakayı kazanması durumunda Üçüncü Lig’e çıkacak aksi halde Üçüncü Lig hayallerini bir başka bahara bırakacak.

OSMANİYE KUTLAMA YAPACAK

Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup lideri Yeni Altındağ Belediyespor’u yenerek şampiyonluk turu atan Osmaniyespor şehirde şampiyonluk kutlaması yapmak için hazırlanıyor.

Yeni Altındağ Belediyespor’u yenerek şampiyonluk turu atan Osmaniyespor, tarihini henüz belirlemedikleri bir şampiyonluk kutlaması hazırlığı içerisine girdi. Osmaniye stadında taraftarı ile buluşacak olan Osmaniyespor, kutlamalar ile şampiyonluk sevincini taraftarı ile paylaşacak.