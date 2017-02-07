Altındağ adım adım!

Ligde oynanan 17. hafta sonunda fileler 12 kez havalanırken bu mücadelelerin 3'ünde ev sahibi takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı. İki deplasman takımı ise sahadan 3 puanla ayrıldı ve bir maç ise golsüz eşitlik sonunda beraberlikle sonuçlandı. MKE Kırıkkalespor ise bu haftayı fikstür gereği maç yapmadan BAY olarak geçti.

Ligin orta sıralarında yer alan ve geçen hafta zorlu Kırşehirspor deplasmanında tek golle kazanmasını bilerek lider karşısına moralli çıkan Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor, rakibini zorlasa da lidere karşı fazla direnç gösteremedi ve sahadan puansız ayrılarak inişli çıkışlı grafiğine devam etti.

Ligde amansız şekilde namağlup şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam eden Başkent temsilcisi Altındağ Belediyespor ligin ilk yarısında kendi sahasından kendisinden puan alan takım olan Talasgücü Belediyespor karşısında zaman zaman zorlansa da sahadan 2-1'lik sonuç ile kazanmasını bilerek 3 puanla ayrılıp yoluna emin adımlarla devam etmeyi sürdürdü.

Ligin ikinci yarısında çıkışa geçen ve oynadığı iki kritik mücadeleden 6 puan çıkarmayı başaran Nevşehirspor bir başka zorlu rakibi olan Aksaray Belediyespor'u sahasında konuk etti. Kıran kırana geçen zorlu 90 dakikada kalesinde ki iki gole engel olamayan Nevşehirspor sahadan mağlubiyetle ayrılarak çok az olan şampiyonluk umudunu da yitirerek hayallerini başka sezonlara erteleyen başka bir takım oldu.

Ligde liderin en yakın takipçisi olan Aksaray Belediyespor zorlu Nevşehirspor deplasmanında oynadığı güzel futbol sonunda zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi. Sahadan 2-1'lik zaferle ayrılan siyah-beyazlı ekip lider Altındağ Belediyespor'u takibini sürdürdü.

Ligin ikinci yarısıyla beraber adeta galibiyeti ve kazanmayı unutur hale gelen Yozgatspor bu hafta sahasında ligde kalma mücadelesi veren Sivas temsilcisi Yıldızeli Birlikspor'u konuk etti. Karşılaşmaya oyun kontrolünü 90 dakika elinde tutarak mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip bulduğu iki gol sonunda sahadan 2-1'lik galibiyet elde ederek ayrılırken 4 maç sonra galibiyeti hatırladı.

Ligde kalma mücadelesi veren Sivas ekibi olan Yıldızeli Birlikspor zorlu Yozgatspor deplasmanında güçlü rakibi karşısında puan yada puanlar için fazla dirençli bir oyun ortaya koyamaması sonucunda sahadan yenilgi ile ayrılarak ligde kalma umutlarını iyiden iyiye yitirmeye başladı.

Ligde geçen hafta sahasında Nevşehir'e kaybeden Çubukspor, bu hafta 17.haftanın açılış mücadelesinde konuk ettiği Kayseri Şekerspor'u bulduğu tek golle geçmesini bilerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Ligin son sırasına demir atan Zara Belediyespor bu haftanın sürpriz sonuca imza atan takım oldu. Sahasında zorlu rakibi Kazan Belediyespor'u konuk eden ve beyaz örtü üzerinde oynanan mücadele de güçlü rakibini net bir skor sonunda 2-0'la geçen Zara Belediyespor aldığı bu galibiyet sonunda kolay kolay pes etmeyeceğini gösterdi ve 6 puan değerinde bir maçı kazanarak ümitlerini yeniden yeşertti.

Sivas Demirspor sahasında Yeşil Kırşehirspor'u konuk etti puan ya da puanlar için sahaya çıkan Sivas Demirspor sahadan 0-0'lık sonuç sonunda istediği 1 puanı alarak ayrıldı.

Mutlak kazanma parolasıyla Sivas Demirspor deplasmanında sahaya çıkan Kırşehirspor rakibi karşısında etkili olduğu dakikalarda çok önemli galibiyeti getirecek pozisyonları da bulmasına rağmen bunda başarılı olamayınca sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kalırken kötü gidişata bir yenisini eklemiş oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta heyecan hafta sonu oynanacak olan 18. hafta maçları ile devam edecek.

İşte ligde 18. haftanın maç programı ise şu şekilde;