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Altın madalya istiyor

Yozgat’ın yengesi İlk Türk kadın Avrupa ve Dünya güreş şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, ikinci kez katılacağı Olimpiyat oyunlarında hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:25
Altın madalya istiyor

Kariyerinde bir Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu belirten Adar, Türkiye’de güreş tarihine geçtiğini, olimpiyat madalyasını da alarak tarihi bir başarının daha altına imza atacağını belirtti. Rio’da gerçekleştirilen Olimpiyatlarda mindere çıktığını ve ikinci turda rakibine yenilerek turnuva dışında kaldığının altını çizen Adar, ‘’Şimdi hedefimi şampiyonluk olarak belirledim. Olimpiyatlarda madalya kazanan bütün rakiplerimi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yenme başarısı gösterdim. Şimdi rakiplerimi olimpiyatlarda da yenerek Olimpiyat altın madalyasını da alacağıma inanıyorum. Yoğun bir şekilde olimpiyatlara çalışıyorum. Günde 6 saat antrenman yapıyorum, milli takım kampı başlayana kadar da çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürdüreceğim ve önümüzdeki ay içerisinde başlayacak olan olimpiyatlara tam manasıyla hazır olacağım’’ dedi. 

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