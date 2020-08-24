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Alt yapıya önem veriyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir taraftan lig hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da alt yapı çalışmalarına ağırlık veriyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:21
Alt yapıya önem veriyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor antrenörü Enis Atmaca, geçmişte alt yapıdan yetiştirdiği oyuncuların şuanda A takımda Birinci Lig’de mücadele edeceğini söyledi. Alt yapıya çok önem verdiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Şuanda A takımımızda oynayan oyuncularımızın tamamına yakını kulübümüzün alt yapısından yetişen isimler. Alt yapıdan yetişen bu oyuncularımız ile önce Bölgesel Lig’den daha sonra da İkinci Lig’den bir üst lige yükselme başarısı gösterdik. Yozgat’ta gerçekten çok iyi bir hentbol potansiyeli var ve biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Alt yapıya önem veriyoruz. Şuanda A takım çalışmaları ile birlikte yoğun bir şekilde alt yapı çalışmalarımız da davam ediyor. Şuanda alt yapımızda çok yetenekli sporcular bulunuyor ve gelecek yılların Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının A takımını bu oyuncular oluşturacak’’ dedi.

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Alt Yapıya önem Veriyor
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