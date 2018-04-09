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YOZGAT U19 Futbol liginde şampiyonluk turu atan Yozgatspor’un Yemenoğlu Bozokspor ile oynadığı şampiyonluk müsabakasını Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un oyuncu ve teknik ekibi de tribünden izledi. 

ALT YAPILARINI İZLEDİLER

YOZGAT U19 Futbol liginde şampiyonluk turu atan Yozgatspor’un Yemenoğlu Bozokspor ile oynadığı şampiyonluk müsabakasını Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un oyuncu ve teknik ekibi de tribünden izledi. 

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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ALT YAPILARINI İZLEDİLER

Yozgatspor U19 takımının şampiyonluk müsabakasını Yozgat A takım Antrenörü Aydın Yavuz, kaleci antrenörü Ferit Özinan ve oyuncular izledi. Şampiyonluk turu atan kırmızı siyahlı ekibin oyuncularını beğendiğini söyleyen Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, şampiyonluk turu atan gençlerin Yozgatspor’un önümüzdeki yıllarda A takımını oluşturacağını ifade etti.

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