ALT YAPILARINI İZLEDİLER

Yozgatspor U19 takımının şampiyonluk müsabakasını Yozgat A takım Antrenörü Aydın Yavuz, kaleci antrenörü Ferit Özinan ve oyuncular izledi. Şampiyonluk turu atan kırmızı siyahlı ekibin oyuncularını beğendiğini söyleyen Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, şampiyonluk turu atan gençlerin Yozgatspor’un önümüzdeki yıllarda A takımını oluşturacağını ifade etti.
Yozgatspor U19 takımının şampiyonluk müsabakasını Yozgat A takım Antrenörü Aydın Yavuz, kaleci antrenörü Ferit Özinan ve oyuncular izledi. Şampiyonluk turu atan kırmızı siyahlı ekibin oyuncularını beğendiğini söyleyen Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, şampiyonluk turu atan gençlerin Yozgatspor’un önümüzdeki yıllarda A takımını oluşturacağını ifade etti.
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