ALT YAPILARINI İZLEDİLER

YOZGAT U19 Futbol liginde şampiyonluk turu atan Yozgatspor’un Yemenoğlu Bozokspor ile oynadığı şampiyonluk müsabakasını Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un oyuncu ve teknik ekibi de tribünden izledi.